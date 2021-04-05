Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) согласно краткосрочному контракту с «Газпром экспортом» транспортирует в Армению до 150 миллионов кубометров российского газа․ Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов.

«Газпром экспорт» 17 марта сообщил, что подписал с SOCAR краткосрочный контракт на транспортировку российского газа, который позволит продолжать поставки потребителям Армении во время плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ – Закавказье».

Отмечалось, что ремонтные работы могут занять около трех недель. После их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу РФ и Грузии.

«Контракт подразумевает транспортировку газа в размере до 150 миллионов кубометров», — сообщил Ахмедов.

Minval.az