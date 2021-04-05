40 вынужденным переселенцам, которые умерли в прошлом году, было выплачено ежемесячное пособие.

Об этом говорится в отчете «О деятельности Счетной палаты в 2020 году», передает АПА.

В отчете отмечается, что по результатам аудита соответствия использования средств, выделенных из государственного бюджета Госкомитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев, было установлено различие между ежемесячными суммами пособий и ежемесячными суммами, перечисленными на счета пластиковых карт. Было установлено, что 40 вынужденным переселенцам, которые умерли в прошлом году, было выплачено ежемесячное пособие.

Счетная палата направила в Генеральную прокуратуру материалы о выявленных нарушениях в закупках Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Согласно сообщению, нарушения связаны с тем, что Госкомитет заключал договора без проведения надлежащей процедуры закупок. Таким образом были израсходованы средства госбюджета.

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