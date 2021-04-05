Кем является Заур Микаилов, назначенный сегодня президентом Ильхамом Алиевым новым председателем ОАО «Мелиорация и водное хозяйство»?

З. Микаилов окончил факультет делового администрирования Университета Богазичи в Турции в 1992-1998 годах, передает Qafqazinfo.

2001-2009 гг. был финансовым директором Bakcell, 2009-2015 гг. — генеральным директором Port Baku Towers, 2015-2016 гг. — главой департамента Pasha Construction, 2016-2018 гг. работал исполнительным директором ООО «Agro Dairy».

С 2018 года работал исполнительным директором «Bravo Supermarket». Микаилов ушел в отставку в январе 2021 года.

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