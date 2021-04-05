В Генеральную прокуратуру направлены материалы о недочетах в размере 16,2 млн. манатов, выявленных в прошлом году Счетной Палатой в результате финансового аудита и аудита соответствия по реализации средств, выделенных из бюджета Государственному фонду поддержки СМИ при президенте Азербайджанской Республики (ГФПСМИ).

Об этом говорится в отчете «О деятельности Счетной палаты в 2020 году», передает АПА.

В отчете отмечено, что в Генпрокуратуру направлены материалы по несоблюдению должностными лицами требований законодательства о госзакупках, использованию средств не по назначению, нарушению норм и правил строительства, требований законодательства о помощи СМИ и другим фактам.

Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, решением Бинагадинского районного суда наложен арест на имущество обвиняемых.

Как сообщают СМИ, наложен арест на имущество Вугара Сафарли.

В частности, арестованы принадлежащие ему земельные участки, частные дома, квартиры и автомобили.