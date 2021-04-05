Счетная палата представила в Генеральную прокуратуру материалы о недочетах в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Об этом говорится в отчете «О деятельности Счетной палаты в 2020 году», передает АПА.

В отчете отмечено, что в соответствии с Планом работы на 2019 год в связи с реализацией бюджетных средств, выделенных Управлению делами НАНА были проведены финансовый аудит и аудит соответствия. Указанные средства были выплачены НАНА ОАО «Шерг-Герб», однако, несмотря на то, что прошло много времени, ОАО не выполнило свои обязательства по закрытию дебиторской задолженности в 10,4 млн. манатов по печатной продукции и с учетом вероятности наличия признаков преступления в выявленных нарушениях материалы были переданы в Генеральную прокуратуру.

Minval.az