В ходе сверки списка пенсионеров, которым на дату проведения аудита были произведены пенсионные выплаты, с именным списком умерших лиц, было установлено, что продолжались выплаты пенсий 27 гражданам после их смерти в нарушение требований закона Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях».

Об этом говорится в отчете «О деятельности Счетной палаты Азербайджанской Республики в 2020 году», передает Репорт.

В документе отмечается, что в целом на карты умерших пенсионеров было переведено 282 308 манатов.

Отметим, что отчет о деятельности Счетной палаты будет вынесен на обсуждение 8 апреля на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Minval.az