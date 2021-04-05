15 апреля в Кяпазском районе Гянджи, Агдамском, Гаджигабульском, Исмаиллинском, Гахском, Газахском, Сиязанском, Тертерском, Хызинском районах, городах Лянкяран и Ширван, 16 апреля в Бинагадинском, Низаминском, Сабаильском, Сураханском районах города Баку, Низаминском районе города Гянджа, Агджабединском, Агстафинском, Астаринском, Огузском, Шамахинском, Саатлинском районах и Сумгайыте будут проведены выпускные экзамены на базе 11-летнего образования.

Об этом АПА сообщили в ГЭЦ.

Школьники, которые будут участвовать в выпускном экзамене могут распечатать свой выпускной лист на сайте https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_xdm=46, а учебные заведения-выпускные листы всех учащихся. Учащиеся смогут узнать номер работы в школе, в которой они учатся.

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