Названы самые популярные имена родившихся в феврале детей.

Как сообщили в Министерстве юстиции, родившимся в январе мальчикам были даны имена Али, Юсиф, Орхан, Гусейн и Эльвин, девочкам — Гюнель, Захра, Гюнай, Айсель и Севиндж.

Minval.az