Названы самые популярные имена родившихся в феврале детей.
Как сообщили в Министерстве юстиции, родившимся в январе мальчикам были даны имена Али, Юсиф, Орхан, Гусейн и Эльвин, девочкам — Гюнель, Захра, Гюнай, Айсель и Севиндж.
Названы самые популярные имена родившихся в феврале детей.
Как сообщили в Министерстве юстиции, родившимся в январе мальчикам были даны имена Али, Юсиф, Орхан, Гусейн и Эльвин, девочкам — Гюнель, Захра, Гюнай, Айсель и Севиндж.
Дата: 2021/04/05 11:26
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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