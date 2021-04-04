В связи с ремонтно-восстановительными работами 5 апреля на участке от пересечения улицы Худу Мамедова с улицей Ильгара Зульфугарова до улицы Мухаммеда Хади будет временно ограничено движение транспортных средств.

Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства.

По этой причине схемы движения маршрутных автобусов M1, M2, M6, 11 и 104 будут временно организованы в порядке, указанном ниже.

Согласно изменениям, экспресс-автобусы М1, М2, М6 будут следовать в направлении станции метро «Ази Асланов» по Украинскому кругу – улице Мухаммеда Хади, сворачивая обратно, и далее по своим схемам движения; автобусы, работающие по регулярному маршруту №11 будут следовать по маршруту Украинский круг – улица Вунгтау – проспект Гянджа – улица Садыгджан; автобусы, работающие по маршруту 104 будут двигаться в направлении станции метро «Ази Асланов» по проспекту Гянджа — улице Вунгтау – Украинскому кругу — улице Мухаммеда Хади, сворачивая обратно, далее по своей схеме движения.

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