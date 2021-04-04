В Азербайджане за минувшие сутки выявлен 2021 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 776 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР в воскресенье, 4 апреля.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 29 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля 2020 года, в Азербайджане выявлено в общей сложности 270735 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 241646 человек благополучно прошли лечение, 3677 пациентов клиник скончались.

Лечение 25412 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 2928955 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 12210 — за минувшие сутки.

Minval.az