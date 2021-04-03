Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов высказался на тему нахождения обломком ракет «Искандера» в Шуше, передаёт Minval.az.

«Маркировка, сохранившаяся на этих «Искандерах», показывает, что это не экспортный вариант. Это не вариант, который был продан Армении и кому бы то ни было. Это 9М723 – исключительно «Искандеры», находящиеся на вооружении российских вооруженных сил», — заявил главред.

Он напомнил, что в Москве накануне состоялся совет глав МИД стран СНГ, и азербайджанская сторона подняла данный вопрос на переговорах с российским МИД.

«Лаврову было это представлено, он не смог ничего, как я понимаю, ответить, и Путин, как я понимаю, дал поручение, как это у них называется, разобраться, потому что не должно быть», — отметил он.

По словам Венедиктова, запуск «Искандера» отслеживается со спутника, а с базы Гюмри ничего не вылетало, «во всяком случае спутники, не только наши, это показывают».

«Я думаю, что на этот вопрос придется отвечать все равно кому-то, либо военным перед Путиным, Путину – перед Алиевым. Это серьезная история, как химическое оружие… реально нет ответа», — заключил он.

Minval.az