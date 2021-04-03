Назревает громкий скандал. Азербайджан предоставил на суд общественности обломки ракет «Искандер». Они были найдены в городе Шуша. Вопрос — кто запустил эти ракеты?

Об этом в своём «Фейсбуке» пишет известный украинский журналист и активист Роман Бочкала.

«Предположительно это были «Искандер-М. Армянская сторона открещивается. Как же мол на свою же «святую землю» бомбовые удары мы могли наносить? Да и в арсенале у армян «Искандер-Э» — единственная система, способная выпускать ракеты с такой частотой.

Больше напоминает работу России. По информации BBC News, судя по маркировке, ракеты не представляли собой экспортный вариант, а были предназначены для использования российскими военными.

Хотя «усы Путина» уже успели опровергнуть причастность РФ к данной истории. Кто бы сомневался.

Но очевидно, что кто-то сильно облажался. Стремительная спецоперация по освобождению Шуша лишила провокаторов возможности зачистить территорию от обломков. Российско-армянская сторона явно не ожидала, что Баку возьмёт город под контроль. Да ещё и так быстро.

Эта история способна существенно охладить отношения Азербайджана и России. И без того далеко не идеальные, а скорее — рабочие. По данным моих источников, Баку будет требовать серьёзного разбирательства. И, если понадобиться, с привлечением международных экспертов.

Нужно привлечь максимальное внимание к освещению данной темы», — подчеркнул журналист.

Minval.az