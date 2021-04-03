«Теперь у Армении есть все шансы, что вражды с Турцией и Азербайджаном не будет».

Об этом, как передаёт Minval.az, заявила вице-спикер председателя Национально совета (парламента) Армении Лена Назарян в эфире передачи «Aravot» «Красная линия». Парламентария после этого заявления раскритиковали подконтрольные оппозиции ресурсы и телеграм-каналы.

«Может нам выпал сейчас шанс избавиться от вражды с Турцией. Это может быть, допустим, минимальный разговор о прагматичных общих интересах. На самом деле это будет проявляем конструктивности. А что мешает нам быть конструктивными?», — отметила она.

По ее словам, перед внеочередными выборами все политические силы, которые стремятся попасть в армянский парламент, должны поднимать вопрос армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений, высказать, что они думают и собираются предпринять.

Вице-спикер также добавила, что разделяет мнение министра иностранных дел Айвазяна о том, что Армения должна выработать прагматичный и гибкий подход в отношениях с Турцией.

Minval.az