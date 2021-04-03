В соответствии с планом боевого слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021-й год были проведены командно-штабные учения.

Как сообщили АПА в Министерстве обороны, на первом этапе учений соединения и части были подняты по тревоге и выведены в районы учений для приведения войск в различные степени боевой готовности. Планирование оборонительных и наступательных операций штабами проводилось в соответствии с процедурами принятия военных решений.

Подразделения батальонной тактической группы, задействованные в практических действиях, отражали атаку условного противника и создавали благоприятные условия для атакующих подразделений, нанося удары по его живой силе и бронетехнике противника.

На последнем этапе учений деятельность соединений и частей, а также реальность решений и расчетов были оценены с помощью компьютеров в Центре симуляции Нахчыванского гарнизона. В конце тренинга был проведен анализ действий, отмечены недостатки и подчеркнуто, что поставленные цели достигнуты.

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