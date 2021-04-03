«Присвоение степени инвалидности не находится в компетенции Министерства обороны», заявил исполняющий обязанности начальника Главного медицинского управления Министерства обороны полковник Фирудин Набиев на брифинге, посвященном деятельности военных врачей в период Отечественной войны и на освобожденных территориях.

“Этот вопрос находится в компетенции Министерства труда и социальной защиты населения. Прежде чем наши гази обратятся туда, необходимо их освидетельстование. Этот процесс осуществляет Центральная врачебная комиссия МО. После получения свидетельства в систему вводится форма-88. После этого вопросы инвалидности рассматриваются в МТСЗН”, — добавил он.

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