«Что касается того, когда мы сможем полностью вернуться к традиционной форме, мы считаем, что это будет возможно с сентября, то есть со следующего учебного года», заявил министр образования Эмин Амруллаев в прямом эфире в Facebook, посвященном «Организации обучения в период пандемии».

По его словам, это зависит от вакцинации людей: «После второй дозы вакцины не было случаев осложнения и смертельных случаев от инфицирования. 800-900 тысяч человек вакцинированы, ничего не произошло. Со следующей недели все работники образования будут вакцинированы независимо от возраста».

Minval.az