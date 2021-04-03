В Азербайджане выявлено еще 2392 случая заражения коронавирусом, 31 человек умер, 1063 человека вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 2392 случая заражения коронавирусом, 31 человек умер, 1063 человека вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Дата: 2021/04/03 17:07
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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