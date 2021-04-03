«Иногда в СМИ звучат мнения, что переход школ на дистанционное обучение произошел на основании опроса общественного мнения. Это также играет определенную роль, но у нас нет возможности провести опрос в течение 3-5 дней, который полностью соответствует техническим требованиям», заявил министр образования Эмин Амруллаев в прямом эфире в Facebook, посвященном теме «Организация обучения в период пандемии».

По его словам, в опросе приняли участие 50 тысяч человек: «Около 75% людей были за закрытие школ в той или иной форме. Еще одна причина связана с посещаемостью в школах. Если 29 марта в Баку 80% детей приходили в школу, то в течение следующих 2-3 дней мы видели снижение этого показателя до 64-65%. За день 10-12 школ переходили на дистанционное обучение. Решения о закрытии и открытии школ всегда достаточно трудное, есть и те, кто за такое решение, есть и недовольные. Наша цель — обеспечить обучение учащихся, а также здоровье».

Minval.az