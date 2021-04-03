«За последние три дня марта 61 школа была вынуждена перейти на дистанционное обучение. 24 из них приходятся на долю города Баку», сказал министр образования Эмин Амруллаев.

Он так же отметил, что существует неопределенность относительно того, что произойдет в ближайшие недели: «Некоторые граждане сторонники того, чтобы учителя и учащиеся ходили в школу даже при таком количестве инфицирований. Но надо учитывать, что 4-6% ежедневных инфицирований приходится на учителей.

Около 100 сотрудников школы ежедневно заражаются коронавирусом. А это означало закрытие 10-15 школ».

Minval.az