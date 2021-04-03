Исполняющий обязанности начальника Главного медицинского управления Министерства обороны полковник медицинской службы Фируддин Набиев прокомментировал вопрос лечения уволенных из армии военнослужащих.

Ф.Набиев сказал, что в подчинении Министерства здравоохранения, TƏBIB находятся медицинские учреждения, и уволенные из армии участники войны могут обратиться в эти медицинские учреждения по месту жительства.

Он отметил, что иногда в связи с этим подаются обращения в TƏBIB, Министерство здравоохранения:

«Никаких проблем с лечением этих раненых и ветеранов в медицинских учреждениях TƏBIB и Министерства здравоохранения нет. В настоящее время все больницы страны функционируют в рамках системы медицинского страхования. В то же время в нашей стране особое внимание уделяется участникам войны, с лечением их, с обеспечением медикаментами проблем нет. Больницы обеспечены всем необходимым».

Minval.az