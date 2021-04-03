Агентство продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает проводить рейды для контроля за выполнением методических указаний по профилактике коронавируса, утвержденных Кабинетом министров,

В рамках контрольных мер на 424 объектах общепита было проведено 719 мониторингов.

В ходе проверок на 20 объектах общепита в Насиминском, Ясамальском, Сабунчинском, Хазарском, Наримановском, Хатаинском, Низаминском районах Баку, Сумгайыта, Ширвана, Абшеронского, Бардинского, Гекгельского, Исмаиллинского, Гедабейского районов были выявлены грубые нарушения законодательства.

По ним приняты меры в соответствии с Кодексом об административных проступках Азербайджана.

Minval.az