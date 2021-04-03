Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Италии в Азербайджане Аугусто Массари по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщили в пресс-службе МИД.

Джейхун Байрамов отметил высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Италией, подчеркнув, что подписанные на уровне лидеров двух стран совместные декларации о стратегическом партнерстве являются ярким примером этого.

Подчеркнув перспективы расширения сотрудничества между двумя странами по всем направлениям, стороны отметили важность в этой связи взаимных визитов.

Также был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Minval.az