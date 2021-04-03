«Азерсыгорта» списала долговые обязательства 1003 шехидов по 1720 кредитам, превышающие 7,9 млн. манатов.

Об этом стало известно на заседании рабочей группы «По социальной защите членов семей шехидов, инвалидов, ветеранов и участников войны» при Межведомственном центре координационного штаба, созданного распоряжением президента Ильхама Алиева от 24 ноября 2020 года, передает АПА.

Кредитное обязательство на сумму 3 484 643 маната 83 шехидов, у которых был ипотечный кредит по линии Ипотечного и кредитного-гарантийного фонда, было списано 4 компаниями, работающими по страхованию жизни.

По 286 кредитам членов семей шехидов, полностью списаны долговые обязательства на сумму 633 тыс. манатов.

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