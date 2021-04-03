По поручению президента Ильхама Алиева, в городе Шуша продолжаются восстановительные работы.

Об этом сообщили в Межведомственном центре, функционирующем при Координационном штабе по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В настоящее время ведутся работы по проектированию реставрационных и реконструкционных работ в соответствии с принципами градостроения. Также в городе осуществляется снос некоторых зданий, непригодных для проживания, с истекшим сроком эксплуатации и находящихся в аварийном состоянии.

Minval.az