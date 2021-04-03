Предание только сейчас огласке запуска во время второй Карабахской войны из Армении по Азербайджану оперативно-тактических ракет «Искандер», может иметь несколько причин, сказал эксперт по вопросам безопасности Ильхам Исмаил.

По его словам, обнаружение обломков ракет вскрыло ряд лживых утверждений.

«Одно из них заключается в том, что Россия поставила Армении комплексы «Искандер-М», но не подтверждала этого. Другой ложью было то, что Армения, получив указанные вооружения, скрывала это. При этом, Армения и Россия умолчали о запуске, хотя знали, кто из них нанес удар.

Но факт в том, что с территории Армении по Азербайджану был нанесен ракетный удар. Теперь надо определить, кто нанес удар», — сказал Исмаил в Turan.

Ссылаясь на данные журнала «Forbes» эксперт, что армянская сторона, пытаясь переломить ход второй Карабахской войны, нанесла несколько ракетных ударов по Азербайджану.

По словам Исмаила, Россия не продала, а просто подарила Армении комплексы «Искандер» после локальных столкновений в Карабахе в апреле 2016 года, поскольку у Армении нет денег для покупки такого дорогостоящего вооружения.

И помимо Армении, ни одной стране «Искандеры» не были поставлены, напомнил он.

Что касается предание Азербайджаном огласке данного вопроса сейчас, то, это показатель каких-то разногласий между Баку и Москвой. У Азербайджана есть немало вопросов к РФ, добавил Исмаил.

Так, после размещения российских миротворцев, в регион интенсивно возвращаются армяне. Однако азербайджанцев в родные места не возвращают.

Возможно, есть и другие скрытые мотивы этого скандала, считает эксперт.

Вместе с тем он подчеркнул, что Азербайджан еще в апреле 2016 года продемонстрировал, что в Карабахском вопросе не пойдет на компромиссы. А в 44-дневной войне осенью 2020 года Азербайджан освободил находившиеся около 30 лет под оккупацией территории, отметил эксперт.

Minval.az