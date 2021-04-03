Задержан бывший руководитель аппарата исполнительной власти города Баку Расим Гулиев.
В ходе проверок, проведенных в отношении Гулиева, были выявлены его коррупционные действия, пишет АПА.
Бывшего руководителя аппарата задержали сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.
Ему предъявлены обвинения во взяточничестве, растрате, превышении должностных полномочий.
Бинагадинский районный суд избрал в отношении Р.Гулиева меру пресечения в виде ареста на 4 месяца.
В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили факт. Отмечается, что в ближайшее время общественности будет предоставлена подробная информация в связи с арестом Гулиева.