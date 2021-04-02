На 1 марта 2021 года стратегические валютные запасы Азербайджана составили около 51 млрд. долларов США.

Об этом на заседании «круглого стола» по экономическим связям между Азербайджаном и Турцией сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, стратегические валютные запасы превосходят внешний государственный долг в 5,8 раза.

Напомним, 29 января в своем выступлении на онлайн пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов отметил, что в январе стратегические валютные запасы Азербайджана выросли на 0,3% и достигли 51,4 млрд. долларов.

Таким образом, без учета незначительных изменений, произошедших в феврале, валютные запасы страны остались в пределах 51 млрд. долларов.

Minval.az