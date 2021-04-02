Мобильные бригады врачей будут вакцинировать граждан от COVID-19 на рабочих местах. Об этом заявила руководитель департамента по связям с общественностью и обращениям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Айгюн Алиева.

Мобильные группы врачей учреждены в результате многочисленных обращений граждан. Следует отметить, что в настоящее время в медицинских учреждениях, где открыты пункты вакцинации, выстраиваются целые очереди желающих привиться от коронавируса. А после выхода поручения Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР ускорить процесс иммунизации населения людей в поликлиниках может стать еще больше.

«В первую очередь вакцинация пройдет в центре ASAN xidmət номер один. Затем, в хронологическом порядке, учитывая обращения государственных структур, и другие работники гоcструктур смогут привиться, не покидая своего рабочего места «, — приводит «Спутник» слова представителя TƏBİB.

Minval.az