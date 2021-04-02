Проходит пять лет с апрельских боев. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины. Пусть Всевышний всегда оберегает наш народ, дарует мир, благополучие и светлые дни нашему родному Азербайджану!
Об этом в соцсети «Твиттер» написала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.
Проходит пять лет с апрельских боев. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины. Пусть Всевышний всегда оберегает наш народ, дарует мир, благополучие и светлые дни нашему родному Азербайджану!https://t.co/DC409NfO1H pic.twitter.com/etFsqSjStw
— Mehriban Aliyeva (@1VicePresident) April 2, 2021