Ахмед Джума оглу Ахмедзаде освобожден от должности председателя ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана».
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Ахмед Джума оглу Ахмедзаде освобожден от должности председателя ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана».
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Дата: 2021/04/02 15:17
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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