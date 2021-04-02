Бывший депутат Милли Меджлиса Рафаэль Джабраилов заключен под стражу, сообщила в пятницу Генпрокуратура.

Как отметили в ведомстве, депутат III, IV и V созывов ММ Джабраилов Рафаэль Кямиль оглу, злоупотребив служебными полномочиями, совершил мошенничество в крупном размере, по этому и другим фактам было возбуждено уголовное дело, проведено предварительное следствие.

«Было установлено, что Джабраилов во время работы депутатом пообещал жителю Баку, купившему 2 гектара земли в Бинагадинском районе у его брата, Джабраилова Рауфа Кямиль оглу, оформить купчую, взял у него 240 тыс.манатов, присвоил эту сумму, потратив на личные нужды.

В связи с получением достаточных доказательств незаконных действий Рафаэля Джабраилова по присвоению чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, в соответствии с требованиями действующего законодательства сфере регулирования деятельности депутатов, ему было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса. В отношении Рафаэля Джабраилова по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста», — заявили в Генпрокуратуре.

В настоящее время проводится расследование по установлению всех совершенных Рафаэлем Джабраиловым преступных деяний, в том числе размера причиненного гражданам ущерба.

Minval.az