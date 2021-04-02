Сотрудники полиции принимают профилактические мероприятия с целью выявления оружия на освобожденных территориях.

Как сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, на заброшенных военных позициях, расположенных на освобожденных территориях обнаружены ракетные комплексы «Игла-С», «Муха», «Фогот», 3 пулемета, 1 автомат, 1 гранатомет, 33 различных вида гранат, 308 различных снарядов, 10 автоматных магазинов, 3000 патронов различного калибра.

Найденное оружие и боеприпасы были переданы по назначению.

Minval.az