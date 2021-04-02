Приехавшие из Турции в Азербайджане психологи будут работать в Лянкяране и Габале.

Как сообщает МЧС, приглашенные для организации психотерапевтического лечения профессиональные психологи и психотерапевты окажут содействие азербайджанским коллегам в психотерапевтическом лечении участников войны, членов семей шехидов, переживших морально-психологические проблемы в результате Отечественной и Первой Карабахской войн.

Наряду с городом Баку, с 5 апреля в городе Лянкяран, с 12 апреля в городе Габала с участием турецких психологов начнется работа по психологической реабилитации наших граждан, физически и морально пострадавших от войны и армянского террора. Для участия в сеансах, которые будут проводиться бесплатно, необходимо обратиться на горячую линию МЧС «112».

Minval.az