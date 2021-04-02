«Мы часто слышим серьезные жалобы участников войны».

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал депутат Агиль Аббас, передает АПА.

По словам депутата, работа госпиталя Министерства обороны не радует: «Участникам говорят, лекарства покупайте сами. На какие деньги? Некоторым участникам войны, получившим ранения, еще не установлена степень инвалидности. Многие еще не уволены с военной службы. Участники войны, получившие ранения, также сталкиваются с трудностями при установлении инвалидности. Больше всего средств выделяется Министерству обороны. Также делаются добровольные пожертвования. Возникает вопрос: почему госпиталь Министерства обороны не организовывает лечение участников войны? Если речь идет о поход к врачу, то врач в районе ставит тот же диагноз».

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