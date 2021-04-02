Представители официального Баку должны выступить с заявлением в связи с обнаруженными вблизи города Шуша обломками двух ракет, номера которых подтверждают, что это «Искандер». Об этом в беседе с Minval.az заявил политолог Габиль Гусейнли.

По мнению эксперта, Баку не следует умалчивать об этом факте и говорить о нем открыто.

«Наоборот, необходимо привлечь внимание международной общественности к этому факту, и громогласно заявить всем», — говорит политолог.

Накануне в заявлении «анонимного» представителя Агентства по разминированию (ANAMA) упоминалось о том, что «географические координаты обломков ракет следующие: 39°45’38.10«N 46°44’33.90»E и 39°45’27.80«N 46°45’25.80»E. В ходе проверки специалистами Агентства опознавательного номера (9М723) ракеты было установлено, что ее обломки принадлежат ракетному комплексу «Искандер». В пятницу, 2 апреля, в Баку продемонстрировали обломки найденных ракет.

Тем временем, Г.Гусейнли отметил, что российская сторона передала армянам партию ракет ОТРК «Искандер» задолго до начала 44 –дневной Отечественной войны, а другую – уже в ходе боевых действий в Карабахе.

Он напомнил, что армяне с гордостью продемонстрировали эти ракеты в ходе проведенного в Ереване военного парада в сентябре 2016 года. Что касается факта применения в бою данного вооружения, об этом в первый раз заявил генерал-полковник Мовсес Акопян, ушедший в отставку с поста главного военного инспектора Армении.

Вслед за ним о том, что Ереван применил ракеты ОТРК «Искандер» в интервью Первому Информационному заявил премьер-министр Никол Пашинян, парируя выпады экс-президента Армении Сержа Саргсяна.

«Как вы помните, Саргсян заявил, что применил бы эти ракеты на третий или четвертый день войны. В ответ Пашинян ответил, что ракеты «Искандеров» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». Ответы Пашиняна пришли не по нраву России, и послужили причиной «ответного залпа» из Москвы. А после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, пресс-секретарь Пашиняна заявила, что «премьеру неправильно было доложено». Затем официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ни один оперативно-тактический комплекс «Искандер» не применялся во время войны. Тем временем азербайджанская сторона в тот период не нашла доказательства применения со стороны Еревана данного типа вооружения.

А сейчас ряд представителей определенных кругов России заявили о том, что Армения все же задействовали против Азербайджана ОТРК «Искандер». Об этом также свидетельствуют обнаруженные вблизи города Шуша обломки двух ракет», — добавил Г.Гусейнли.

По словам нашего собеседника, помимо этого, данный тип вооружения был использован при попытке армянской стороны обстрелять Баку и Мингячевир, а также в зонах, где велись бои.

«Согласно сообщению ряда источников, запущенные в сторону Баку и Мингячевира ракеты ОТРК «Искандер» были нейтрализованы при помощи израильской системы ПВО «Железный купол». Армяне пока признали факт обстрела города Шуша, хотя ракеты и отклонились от намеченной цели. Так что есть достаточно доказательств того, что армяне все же задействовали в ходе Второй карабахской войны не только запрещенные международной конвенцией кассетные и фосфорные бомбы, но и ОРТК «Искандер», — добавил он.

Эксперт не исключает того, что процесс подготовки нацеливания и запуска ракет проводился непосредственно под руководством российских инструкторов.

«Кстати, о том, что был задействован ОТРК «Искандер» хотя и вскользь, но упоминается в последнем отчете Госдепа США. Так что армяне в течение 44 –дневной войны применяли это и другое вооружение, в основном, по мирному населению Гянджи и Барды, а также палили в направлении города Шуша. Но, к счастью, до города Шуша, в отличие от Гянджи и Барды, где погибли мирные граждане, эти ракеты не долетели. В дальнейшем мы можем использовать в международном трибунале обломки этих и других ракет в качестве доказательства их использования в отношении наших граждан», — резюмировал Г.Гусейнли.

Бахтияр Сафаров

Minval.az