«После завершения эпидемиологической ситуации будут приняты шаги для создания юридической базы, чтобы люди ходили без масок на открытом воздухе».

Об этом заявил Musavat TV заявил заместитель председателя комитета здравоохранения Милли Меджлиса, депутат, медицинский эксперт Оперативного штаба при Кабинете Министров, известный сердечно-сосудистый хирург Рашад Махмудов.

Он отметил, что как только эпидемиологическая ситуация будет взята под контроль, все может измениться:

«Прошлым летом мы были заперты по домам. На сегодняшний день в Оперштабе ведется подготовка, оценивается отказ от ношения масок на открытом воздухе в будущем. После завершения эпидемиологической ситуации будут приняты шаги для создания юридической базы, чтобы люди ходили без масок на открытом воздухе.

Но перед тем, как принять подобное решение, правительство должно хорошенько все взвесить. Потому что дело не только в решении местных экспертов. Эти решения должны быть поддержаны мнением и согласием Всемирной организации здравоохранения и соответствующих учреждений».

Minval.az