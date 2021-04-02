Гендиректор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев прокомментировал распространившиеся среди общественности сведения о том, что в новом жилом массиве в поселке Бина Хазарского района некто, представившись сотрудником «Азеригаз», за плату меняет счетчики пост-оплаты (электронно-механические) на счетчики предоплаты (смарт-карт).

На своей странице в Facebook Руслан Алиев указал, что в ПО нет такого сотрудника.

«Мы исследовали представленную нам фотографию. Выяснилось, что такого сотрудника у нас нет.

Вновь обращаемся к гражданам: Будьте бдительны! Не поддавайтесь на уловки мошенников. Никогда не платите нашим сотрудникам, ведь работники ПО «Азеригаз» не оказывают платных услуг.

Также просим правоохранительные органы помочь нам в борьбе с такими явлениями. Гражданам же в такой ситуации следует немедленно обращаться в полицию и на горячую линию Главного управления по борьбе с коррупцией», — отметил Руслан Алиев.

Minval.az