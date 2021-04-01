Совокупное состояние богатейших россиян в январе-марте 2021 года выросло на 23,9 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Больше всех прибавил совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, а единственной женщиной в списке стала основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 25 россиян.

При этом снизилось состояние в первом квартале только у шестерых из 25 богатейших россиян рейтинга. Больше всех потерял Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») — 1,38 миллиарда долларов, до 19,7 миллиарда долларов. Потери также понес Роман Абрамович (Evraz): его состояние сократилось на 665 миллионов долларов, до 17,8 миллиарда долларов.

На первом месте рейтинга остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чье богатство выросло с начала года на 235 миллионов долларов — до 30,3 миллиарда. Вторую строчку занимает Михельсон, следом идет основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин — его состояние выросло на 2,56 миллиарда, до 26,4 миллиарда долларов.

Четвертое место занимает основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (рост на 2,51 миллиарда, до 25,6 миллиарда долларов). На пятом месте — совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (рост на 2,61 миллиарда, до 19,9 миллиарда долларов).

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