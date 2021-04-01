«В настоящее время мы не думаем вакцинировать детей от коронавируса в Азербайджане».

Об этом сказала глава департамента по профилактике и контролю заболеваний TƏBIB Ягут Гараева.

Она отметила, что в назначениях приобретенных вакцин указывается, что эти вакцины предназначены для лиц старше 18 лет: «Пока мы не видим необходимости вакцинировать детей. Это должно быть исследовано. В будущем, если Всемирная организация здравоохранения, международные организации будут рекомендовать, мы подумаем об этом».

Я.Гараева отметила, что различные виды вакцин, которые будут поставляться в страну, не планируется применять специально для какой-либо возрастной группы: «Цель вакцинации — снизить тяжелое течение заболевания и смертность».

Minval.az