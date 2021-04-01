Азербайджан поддержал решение министров стран ОПЕК+ о постепенном увеличении ежесуточной добычи нефти в течение трех следующих месяцев до 1,1 млн б/с, говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

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«Согласно «Новой Декларации о сотрудничестве» суточная добыча нефти в Азербайджане в мае увеличится на 8 тыс. б/с, в июне — на 7 тыс. б/с, в июле — на 10 тыс. б/с. Таким образом, по новым обязательствам, Азербайджан в мае сократит добычу на 115 тыс. б/с, в июне — на 108 тыс. б/с, в июле — на 98 тыс. б/с. Таким образом, суточная добыча нефти в стране в мае составит 603 тыс. б/с, в июне — 610 тыс. б/с, в июле — 620 тыс. б/с», — сообщает Минэнерго.

По данным ведомства, согласно новым договоренностям, в мае обязательства по нефтедобычи стран ОПЕК+ составят 6,5 млн б/с, в июне — 6,2 млн б/с, в июле — 5,76 млн б/с.

Глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов в своем выступлении на заседании заявил, что глобальный нефтяной рынок с доверием отнесся к адекватным и гибким решениям ОПЕК+.

Министр оценил как важный аспект солидарность участников «Декларации о сотрудничестве» в период нестабильности и подчеркнул значимость вдумчивого, осторожного поведения при принятии мер по регулирования и необходимость учета всех сценариев развития.

«Основная цель для нас — достичь баланса на нефтяном рынке, отвечающего общим интересам. Думаю, что и на этот раз решение ОПЕК+ будет способствовать усилиям по уравновешиванию динамики рынка», — сказал Шахбазов.

Minval.az