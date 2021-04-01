Мы продолжим реформы.

Об этом, в частности, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с региональным директором Всемирного банка Себастьяном Молинеусом.

«Это хорошая возможность для проведения обмена мнениями о нашем дальнейшем сотрудничестве, планирования совместных действий, потому что до сих пор сотрудничество было очень успешным. Только что посмотрел справку. Мы реализовали 47 проектов, некоторые из них еще находятся на стадии исполнения. Общий пакет составляет примерно 4 миллиарда долларов США. Хочу выразить вам признательность за поддержку, оказанную очень важным сферам нашего развития, инфраструктуре. Также хочу особо поблагодарить вас за поддержку в финансировании TANAP. Это было очень важно с точки зрения финансов, а также подачи определенного сигнала другим финансовым институтам. Очень рад, что открытие проекта уже состоялось. Южный газовый коридор функционирует уже полные 3 месяца, и это лишь начало.

Конечно, мы очень гордимся улучшением нашей позиции в программе Doing Business. Мы находимся на 28-й позиции среди 191 страны. Это действительно важное достижение для нас. Однако мы, конечно, продолжим реформы, и уверен, что на нашей встрече мы обсудим это. В то же время есть новые возможности на территориях, освобожденных от оккупации. Там есть большая необходимость в развитии инфраструктуры, потому что вся инфраструктура разрушена, и для возвращения людей мы, конечно же, должны провести разминирование, а затем – работы по реконструкции. Без инфраструктурных проектов вернуть вынужденных переселенцев и беженцев будет невозможно. Так что мы рассчитываем на сотрудничество со Всемирным банком и в этих вопросах»,- сказал глава государства, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.

Minval.az