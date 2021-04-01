Руководитель Департамента по профилактике и контролю заболеваний TƏBİB Ягут Гараева внесла ясность в вопрос роста инфицирования COVID-19 среди детей, выделения коек для детей в больницах.

Как заявила Я.Гараева, «британский штамм» COVID-19 распространяется стремительно, поэтому этим вирусом заражается больше людей: «Среди инфицированных может быть довольно много молодежи и детей. Эта проблема обусловлена заразностью штамма. В начале пандемии наибольшему риску были подвержены пожилые граждане, а за год выяснилось, что это вызывает нежелательные последствия не только среди пожилых лиц. Мы замечаем, что лица среднего возраста и молодежь тоже очень тяжело переносят заболевание, у нас даже есть потери».

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