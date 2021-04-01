«Мы живем с этим вирусом уже год. Люди уже знают, как протекает заболевание и какова тактика».

Об этом заявила руководитель Департамента по профилактике и контролю заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Она отметила, что не может сказать ничего конкретного в связи с обращением со стороны TƏBİB в Кабинет Министров по поводу ужесточения карантинного режима: «Все мы надеемся, что инфицирование не будет расти, заболевание будет протекать легко и койки в больницах не будут заполнены. Мы неоднократно говорили о том, что даже если при высоком показателе инфицирования заболевание будет проходить легко, большинство людей будут переносить заболевание дома, это не очень опасно. Опасность появляется тогда, когда пациенту с тяжелой формой заболевания не находится места в больнице. Тогда может идти речь о каких-то предложениях и обращениях. Все мы должны стараться, чтобы показатель инфицирования не повысился, был если даже не в норме, то хотя бы близким к норме».

Minval.az