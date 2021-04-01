«На сегодняшний день в Азербайджан доставлено 1 млн. 447 тыс. 720 доз вакцины от коронавируса».

Об этом говорится в заявлении руководителя Департамента по профилактике и контролю заболеваний TƏBİB Ягут Гараевой.

Она отметила, что в апреле ожидается доставка в страну еще 1 млн. 247 тыс. доз вакцины: «До августа ожидается доставка 16 млн. 150 тыс. доз вакцины. Это означает, что мы можем обеспечить вакциной лиц старше 18 лет».

По словам Я.Гараевой, доставка вакцин не зависит от Азербайджана: «Вакцины ввозятся нормально. Сегодня мы приобрели в Китае 500 тыс. доз вакцины. Наша страна провела переговоры по всем направлениям. Будут доставлены вакцины «Pfizer», «AstraZeneca» от GAVİ, «Sputnik V» из России».

Minval.az