Агентство пищевой безопасности (АПБ) запретило импорт в Азербайджан большой партии имбиря из Ирана.

«В ходе инспекции партии имбиря весом 1 тонна, импортированного из Ирана ООО «Frei Group», была проведена проверка образцов продукции. В результате лабораторных исследований продукция была признана непригодной к использованию», — говорится в сообщении АПБ.

Причины непригодности продукции АПБ не указывает.

Агентство сообщает, что в настоящее время принимаются соответствующие меры в рамках требований законодательства.

Minval.az