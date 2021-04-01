«В рамках опроса, объявленного 30 марта в связи с организацией деятельности общеобразовательных учебных заведений на нынешнем этапе пандемии, получено более 50 тысяч отзывов. На основании большинства отзывов осуществлен переход школ в той или иной форме на дистанционное обучение», написал в «Facebook» министр образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что сегодня было принято решение о переходе на дистанционное обучение в регионах с высоким процентом инфицирования (города Баку, Сумгайыт, Гянджа, Шеки и Абшеронский район): «Исследования показывают, что за последнюю неделю более 80% всех случаев инфицирования отмечено в этих регионах. Там, где случаев инфицирования мало, обучение будет проводиться в очной форме, но в случае роста инфицирования предусмотрен переход на дистанционную форму обучения и в этих регионах».

Министр отметил, что вакцинация педагогов и технического персонала продолжается, их скорейшая вакцинация является обязательным условием для перехода к традиционной форме обучения.

Minval.az