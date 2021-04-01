«Проблем с коечным фондом у нас сейчас нет».

Об этом АПА сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, проблема не связана со стационарными койками:

«С этим проблем нет. У нас есть больницы модульного типа. Бывают проблемы с койками для интенсивной терапии, на данный момент их нет. В то же время сегодня имеется план действий. Если в связи с эпидемиологической ситуацией произойдет переполнение коек в реанимации, то государство примет необходимые меры».

Minval.az