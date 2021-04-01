Какие пенсии получают бывшие чиновники в Азербайджане? Пенсии государственным служащим, в том числе бывшим министрам, назначаются на основании 20-ой статьи Закона о трудовых пенсиях, то есть с учетом страховых показателей и расчета надбавок к трудовой пенсии за выслугу лет. Размер назначенной им пенсии может отличаться в зависимости от стажа работы. Сайт Unikal.org представил размеры пенсий некоторых бывших министров, чиновников и депутатов:

Так, бывший премьер-министр Новруз Мамедов получает пенсию в размере 1500 манатов, а экс-глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов — 4000 манатов.

Пенсия бывшего вице-премьера Абида Шарифова составляет 3500 манатов.

Бывшему вице-премьеру и бывшему председателю Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанову назначена пенсия в размере 4000 манатов.

Бывший вице-премьер Эльчин Эфендиев получает пенсию в размере 3500 манатов, экс-министр сельского хозяйства Исмат Аббасов — 3500 манатов.

Пенсия же бывшего министра образования, директора Института математики и механики Мисира Марданова составляет 2300 манатов.

А бывший ректор Бакинского государственного университета Абель Магеррамов получает пенсию в размере 4000 манатов.

Бывшему начальнику Бакинского метрополитена Таги Ахмедову назначена пенсия в размере 3 640 манатов.

Бывший депутат Агаджан Абиев получает пенсию в размере 2500 манатов.

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