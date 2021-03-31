Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил огромный потенциал стран-участниц Тюркского совета для увеличения взаимной торговли и инвестиций в экономику.

«Достигнутое между Баку и Ереваном мирное соглашение позволит возродить Великий шелковый путь по этому направлению, что увеличит роль Каспийского моря. Это откроет перед нашими странами новые возможности для эффективного использования преимуществ китайской инициативы «Один пояс, один путь», — сказал Назарбаев в среду на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

«Транскаспийский международный транспортный коридор (или Туранский коридор) становится самым безопасным и кратчайшим торговым маршрутом между Европой и Азией», — приводит его слова «Интерфакс».

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