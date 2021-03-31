Политолог Эльхан Шахиноглу разместил на «Фейсбук» статус, в котором выступил с резкой критикой в отношении визита заместителя министра обороны РФ, генерала армии Дмитрия Булгакова в Карабах с целью участия в открытии модульно–блочного городка для миротворцев в Ханкенди.

«На открытии российский генерал сказал: «мы завершаем оборудование 25 таких городков, идет сдача в эксплуатацию, наладка. Не позднее 5-го апреля все будет введено в эксплуатацию, то есть все наши миротворцы будут обустроены». Также было отмечено, что по решению министра обороны России Сергея Шойгу в Нагорном Карабахе строится мобильный госпиталь.

Как это должно было быть при нормальной ситуации?

Перед приездом в Ханкенди замминистра обороны России должен был прибыть в Баку, встретиться со своим азербайджанским коллегой и заявить о цели своего визита в Нагорный Карабах. Также следовало объяснить, почему количество российских военных баз в Нагорном Карабахе увеличивается, в то время как в заявлении от 10 ноября говорится, что количество российских военнослужащих в Нагорном Карабахе составляет 1960. Хотя на самом деле на церемонии открытия в Ханкенди российского генерала должен был сопровождать заместитель министра обороны Азербайджана», — написал Э. Шахиноглу.

Minval.az